Frontier Airlines confie la motorisation de ses Airbus A320neo à Pratt & Whitney

Frontier Airlines a décidé d'équiper 134 de ses Airbus de la famille A320 de PW1100G-JM de Pratt & Whitney. Le contrat porte sur 49 A320neo, 67 A321neo et dix-huit A321XLR qui seront livrés à partir de 2022.



Frontier Airlines détient une commande pour 129 A320neo et 85 A321neo chez Airbus. Une soixantaine d'A320neo a déjà été livrée.



Ce contrat est le premier que Frontier signe avec Pratt & Whitney - même si le groupe Indigo Partners auquel la compagnie appartient est déjà un grand client du motoriste américain. Les appareils actuellement en service sont en effet motorisés par CFM International et son Leap-1A.



L'accord s'accompagne d'un contrat de services de maintenance à long terme EngineWise.



(Image © Frontier Airlines)