French Bee va ouvrir une ligne Orly-Los Angeles en A350

French bee annonce le lancement d'une liaison reliant Paris-Orly et Los Angeles à partir du 9 avril 2022. Cette nouvelle ligne sera assurée en Airbus A350 à raison de quatre rotations par semaine sans escale initialement.



« Après le succès de notre lancement vers New York et la reprise de San Francisco le 10 novembre, nous sommes enthousiastes à l'idée de lancer Los Angeles, notre troisième liaison américaine depuis Paris-Orly, et de poursuivre notre expansion aux États-Unis », déclare Marc Rochet, président de French Bee. « Nous savons que le prix est un facteur primordial pour les clients qui planifient un voyage international à la suite de la pandémie et nous sommes heureux d'offrir un confort en vol optimum avec notre flotte d'Airbus A350, les avions les plus économes en carburant et les plus modernes sur le marché long-courrier à l'heure actuelle. »



La compagnie low-cost long-courrier du Groupe Dubreuil prévoit ensuite d'assurer six vols hebdomadaires entre Paris et LAX à partir de juillet 2022.



(Photo © French Bee)