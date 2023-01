French bee recrute des PNC à La Réunion

French bee organise deux sessions de recrutement les 25 et 26 janvier à Sainte-Clotilde, dans les locaux de LADOM, pour renforcer ses équipes de personnel navigant commercial.



Dans tous les cas, les candidats devront parler couramment l'anglais et justifier d'une expérience en relation clients de six mois minimum. Mais deux types de profils sont recherchés.



Les recrutements sont ainsi ouverts aux personnes majeures, inscrites à Pôle Emploi et non titulaires du CCA (Cabin Crew Attestation), ainsi qu'à des titulaires du CCA (la seconde journée). Les premiers se verront proposer un contrat de professionnalisation de douze mois en vue de l'obtention du CQP PNC. Les seconds pourront être directement embauchés en CDD.



French bee rappelle que La Réunion est une destination phare de son réseau, vers laquelle elle propose jusqu'à dix vols directs par semaine en Airbus A350. Cette session de recrutement promet un renforcement de la desserte.



(Photo © French bee)