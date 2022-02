French bee nomme Karine Bonnal responsable commerciale à La Réunion

French bee a décidé de renforcer sa force commerciale à La Réunion. Elle a annoncé la nomination de Karine Bonnal en tant que responsable commerciale pour la région et Cathy Metz au poste de chargée des ventes indirectes.



Titulaire d'un MBA International et diplômée de l'ESCG, Karine Bonnal a travaillé pour Air Promotion Group puis Qatar Airways (2007, en tant que responsable des ventes loisirs) avant de rejoindre Air Austral en 2009. Elle était dernièrement responsable des ventes Réunion pour la compagnie française.



Témoignant de la volonté de French bee de s'investir encore davantage sur ce marché, sa nomination s'accompagne du renforcement de l'équipe de vente avec l'arrivée de Cathy Metz. La nouvelle chargée des ventes indirectes a notamment travaillé pour Air France, Bourbon Voyages et Havas Voyages. Elle occupait jusqu'à présent le poste de forfaitiste chez Austral Voyages.



French bee rappelle qu'elle dessert La Réunion depuis 2017 et propose jusqu'à dix vols hebdomadaires en Airbus A350. Son tout premier A350-1000, reçu en décembre dernier, a été affecté à la desserte de l'île.



(Photo © French bee)