French bee célèbre les cinq ans de la desserte de Tahiti

French bee annonce qu'elle célèbre les cinq ans du lancement de sa liaison vers Tahiti. Le vol inaugural entre Paris (Orly) et Tahiti-Faaa, via San Francisco, avait en effet eu lieu le 11 mai 2018.



French bee assure la liaison trois fois par semaine en Airbus A350-900.



Elle souligne qu'elle a réalisé 910 rotations sur cette période (perturbée par la crise liée à la pandémie de covid 19) et transporté plus de 300 000 passagers.



(Photo © French bee et Paris Aéroport)