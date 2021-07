Frémissement du trafic passagers mondial en mai

L'IATA a constaté que le trafic du mois de mai est resté très faible mais s'est tout de même légèrement amélioré par rapport à avril. Il est en effet inférieur de 62,7% par rapport à mai 2019 mais augmente de 2,5 points par rapport à avril (-65,2%). Quant aux capacités, elles sont toujours inférieures de 53,7%.



Cette amélioration toute relative du trafic est similaire sur les segments internationaux et domestiques. Le trafic international continue de souffrir et se maintient à un niveau inférieur de 85,1% à celui de mai 2019, avec une dégradation dans la région Asie Pacifique.



Le trafic domestique se porte toujours mieux même s'il est en baisse de 23,9 par rapport à mai 2019. Les marchés chinois et russe ont dépassé leur niveau de 2019, tandis que l'Inde et le Japon ont ralenti en raison d'une recrudescence des cas.



Signe positif : les réservations de voyages internationaux pour l'été ont augmenté.



« Nous commençons à voir des évolutions positives, avec l'ouverture de certains marchés internationaux aux voyageurs vaccinés. La saison des voyages d'été dans l'hémisphère nord est maintenant bien entamée. Et il est décevant de constater que les gouvernements ne sont pas plus nombreux à agir plus rapidement pour utiliser les données afin d'élaborer des stratégies d'ouverture des frontières », résume Willie Walsh, directeur général de l'IATA.



(Photo © Newark Liberty Airport)