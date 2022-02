Frank Daams devient directeur des Opérations de FEAM pour la région EMEA

FEAM a annoncé la nomination de Frank Daams au poste de directeur des opérations pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique. Il sera chargé de piloter l'expansion de la société américaine à l'international sur les marchés clefs de la région.



Frank Daams était précédemment vice-président du groupe de construction Aecon, chargé des grands projets dans l'ouest du Canada. Il a une grande expérience du secteur industriel, ayant débuté comme mécanicien, puis ingénieur, avant d'occuper des fonctions de direction.



« Nous recherchons sans relâche les meilleurs talents dans le secteur de l'aviation. L'arrivée de Frank Daams témoigne de la force de notre culture et de notre engagement en faveur de la qualité, tant au niveau du service que de la sélection des talents. Nous sommes impatients de développer la marque FEAM à l'échelle internationale sous la direction de monsieur Daams », a commenté Cam Murphy, président de FEAM.



La société de maintenance vient également de nommer Dan Allawat et Wayne Sisson en tant que directeur de la stratégie et directeur des opérations respectivement.



(Photo © FEAM)