Fokker Services et Fokker Techniek désormais réunis sous une même marque

Fokker Services et Fokker Techniek ont ​​unifié leur marque commerciale qui devient Fokker Services Group. Cette initiative intervient plus d'un an après le rachat des deux entités par le fonds d'investissement néerlandais Panta Holdings à Fokker Technologies/GKN Aerospace.



Les deux entités subsistent cependant de façon indépendante et notamment au niveau des contrats. Le changement de marque vise à unir les produits et services offerts dans un seul groupe.



Fokker Services et Fokker Techniek collaboreront davantage dans les produits et services de rechange, la MRO, les services d'ingénierie, ainsi que les modifications et conversions pour les missions VIP et spéciales.