FlyWestair devient Fly Namibia

Basée à l'aéroport international de Windhoek-Eros, la société privée Westair Aviation, qui opérait jusqu'ici sous le nom commercial FlyWestair, a changé de nom pour devenir Fly Namibia.



Il s'agit « d'un changement audacieux de nom pour mieux refléter son rôle de transporteur namibien de confiance », explique la compagnie. Il intervient après la mise en liquidation en début d'année de la compagnie publique Air Namibia (cumulant une dette de 235 millions de dollars).



Pour accompagner ce changement de marque, il est prévu un nouveau plan de croissance avec l'ouverture des nouvelles dessertes (domestiques et régionales) et le renforcement de la flotte - qui comprend actuellement sept Embraer E145.



Pour rappel, Westair Aviation a démarré ses opérations il y a plus de 50 ans en 1967, en tant qu'installation de maintenance d'avions. Par la suite, elle s'est vu accorder le statut de transporteur, son premier vol officiel de passagers a eu lieu le 24 juin 2019.