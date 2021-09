FlytX de Thales : les essais en vol de la nouvelle suite avionique ont démarré

La nouvelle suite avionique FlytX de Thales a effectué son premier vol d'essai cet été, intégrée à bord d'un hélicoptère Cabri. La campagne d'essais se poursuivra jusqu'en 2022 pour tester et optimiser les fonctionnalités de la suite qui peut se décliner dans des postes de pilotage équipés d'un à quatre écrans.



Pour rappel, cette suite a été sélectionnée par Airbus Helicopters et la Direction Générale de l'Armement (DGA) pour équiper le Guépard, la version militaire du H160 qui sera commandée à 169 exemplaires pour remplacer cinq flottes d'hélicoptères des forces armées françaises (programme d'Hélicoptère Interarmées Léger).



La suite FlytX de Thales a également également été choisie par VR-Technologies pour le futur hélicoptère léger mono turbine VRT500.



Fruit de plus de dix ans de recherche, notamment grâce aux travaux réalisés au travers d'ODICIS, puis d'Avionics 2020, FlytX a été conçu pour améliorer l'efficacité opérationnelle de l'équipage en réduisant sa charge de travail et en facilitant la compréhension de l'environnement et de la situation. Elle mise notamment sur la connectivité permanente et l'intelligence artificielle.



Compacte, elle offre par ailleurs une réduction du poids, de l'encombrement et de la consommation d'énergie de 40% par rapport aux suites avioniques actuelles. Cette nouvelle suite avionique sera également proposée en retrofit pour tous les segments de marché des hélicoptères.



(Photo © Thales)