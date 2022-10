Flyr réduit ses capacités hivernales pour limiter ses pertes

Flyr s'attend à une forte baisse de la demande des passagers durant la saison hiver en raison de l'augmentation du coût de la vie en général (inflation, augmentation des taux d'intérêt, prix de l'énergie), un élément qui se combinera à l'augmentation du prix du carburant d'aviation. Afin d'éviter des pertes trop importantes, la compagnie norvégienne a donc décidé de réduire son offre.



Cette décision concernera en premier lieu les vols intérieurs, qui seront « réduites au minimum ». La compagnie explique qu'elle n'a pas réussi à fidéliser sa clientèle d'affaires autant qu'elle l'aurait souhaité, ni la toucher assez rapidement via les agences de voyage, tandis que ses concurrents conservent d'importantes parts de marché. Les destinations européennes les plus populaires (dont Paris et Bruxelles) seront maintenues, ainsi que des routes spéciales « noël » en décembre.



Elle espère réduire temporairement ses coûts de jusqu'à 50 %, en évitant près de 40 millions d'euros de dépenses.



Ces mesures auront un impact sur les effectifs de la compagnie. Elle ne compte conserver le personnel nécessaire que pour l'exploitation de cinq ou six appareils. Les négociations ont déjà débuté avec les représentants du personnel et des mises à pied complètes et partielles auront lieu, dont l'ampleur dépendra de l'évolution de l'activité et en faisant au maximum appel au volontariat.



Si l'activité évolue favorablement, Flyr sera capable de réintroduire des capacités rapidement et de remobiliser ses employés. Elle compte avoir rétabli toutes ses capacités pour la saison été et affirme que tous les vols mis en vente pour un départ à partir d'avril seront assurés.



