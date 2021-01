Flyr opte pour le Boeing 737-800

Flyr, le projet de compagnie aérienne d'Erik Braathen, a choisi ses appareils. Elle opèrera avec des Boeing 737-800.



Elle a opté pour le 737 NG en raison de l'expérience de son équipe de direction avec le monocouloir mais aussi de la disponibilité de personnel navigant et de mécaniciens expérimentés en Norvège.



Elle continue désormais de chercher des investisseurs privés pour soutenir son lancement à hauteur de 600 millions de couronnes (60 millions d'euros). « Ce capital sera suffisant à créer une organisation efficace avec les gens et les compétences adaptés. Nous sommes dans une situation où nous pouvons obtenir les bons appareils au bon prix et bâtir nos systèmes avec une technologie à jour », commente le CEO Tonje Wikstrøm Frislid.



Flyr compte mettre ses vols en vente fin avril, pour des opérations lancées au deuxième trimestre. Comme la nouvelle Norwegian, elle desservira initialement des destinations intérieures et des destinations populaires en Europe. A terme, elle vise une flotte de 28 à 30 appareils.



