Flyr choisit d'optimiser ses opérations avec SITA

SITA annonce que Flyr a choisi plusieurs de ses solutions pour optimiser ses opérations, donc réduire sa consommation de carburant et ses émissions de CO2.



En ce qui concerne la partie vol, les solutions eWas Pilot et eWas Dispatch vont permettre à la compagnie de fournir des informations très précises et vérifiées sur la situation météorologique sur la trajectoire de vol à ses pilotes et aux contrôleurs.



Par ailleurs, elle a opté pour AIRCOM Cockpit Services et AIRCOM FlightMessenger pour améliorer les liens entre ses opérations en vol et celles au sol. Elle a également souscrit un module optimisant le suivi des bagages.



Enfin, à compter d'octobre, elle transmettra les données de ses équipages et ses passagers demandées par son pays de destination grâce à API PNR Gateway. L'application couvrira initialement les exigences réglementaires de la France et de l'Espagne, mais sera élargie au fur et à mesure que le réseau s'étoffera.



(Photo © Flyr)