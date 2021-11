Flypop se lance sur le cargo avec HiFly

Flypop annonce qu'elle a conclu un partenariat avec Hi Fly afin d'utiliser son premier appareil dans le cadre d'opérations cargo.



Flypop peut donc proposer des vols cargo avec son Airbus A330-300, qui seront opérés par la compagnie portugaise sous son certificat de transport aérien. « Nous espérons que nos services fret aideront à répondre à la demande mondiale et à atténuer les pénuries pour les vacances de Noël et au-delà », explique Navdip Singh Judge, PDG et directeur de flypop.



Paulo Mirpuri, président de Hi Fly, poursuit : « nous sommes impatients de travailler avec l'équipe de flypop à court terme pour le fret et à long terme pour le transport des passagers de la diaspora indienne et sud-asiatique vers les villes secondaires de l'Inde. »



La raison d'être de la compagnie britannique est en effet de desservir l'Inde depuis Londres (Stansted), afin de permettre à la diaspora indienne de visiter ses proches. Cependant, en raison de la pandémie de covid-19 et des restrictions qu'elle continue d'engendrer, elle estime que le moyen le plus sûr de lancer ses activités est de s'adresser au marché cargo.



Elle reprendra son business plan initial lorsque les perspectives s'éclairciront dans le secteur du transport de passagers, que les autorités indiennes accepteront de nouveau les e-visas britanniques (et sortiront du système de bulles de voyage) et qu'elle aura obtenu son certificat de transporteur britannique.



(Photo © flypop)