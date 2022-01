Flypop met son second A330 en service

Flypop annonce la mise en service de son second Airbus A330. Il réalise désormais des opérations cargo depuis Londres Stansted.



La compagnie britannique réalise des vols cargo en partenariat avec la compagnie portugaise Hi Fly (sous le certificat de transporteur d'Hi Fly) depuis le mois de novembre avec son premier A330-300.



Cette activité n'est toutefois que temporaire, destinée à générer des recettes en attendant qu'elle puisse lancer ses vols passagers vers des villes secondaires en Inde.



Flypop attend deux autres A330 dans les prochains mois qui suivront les traces de leurs prédécesseurs : ils réaliseront des vols cargo, avant que la compagnie ne lance en été ses opérations de transport de passagers. Elle s'attend à ce que la demande pour ces vols low-cost pensés pour la diaspora indienne au Royaume-Uni et les familles en Inde s'envole à partir du deuxième trimestre.



(Photo © Flypop)