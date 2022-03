flynas va porter ses commandes à 250 appareils

flynas a obtenu l'aval de son conseil d'administration pour l'augmentation de son carnet de commandes à 250 appareils.



La décision a été principalement motivée par les résultats financiers de l'année 2021, et « l'efficacité de la direction générale dans la gestion de la crise en rétablissant les niveaux d'exploitation d'avant la pandémie en un temps record », indique la low-cost saoudienne.



La démarche cadre par ailleurs avec la feuille de route gouvernementale « Saudi Vision 2030 » qui vise à augmenter le trafic annuel de passagers à 330 millions et à connecter l'Arabie saoudite à plus de 250 destinations dans le monde d'ici 2030.



Les négociations sont actuellement en cours avec Boeing et Airbus, son fournisseur actuel, pour la finalisation des accords pour une valeur de 13 à 15 milliards de dollars, a déclaré le directeur général Bander al-Mohanna à Al Arabiya.



Après la conclusion de ces accords, flynas devrait devenir la plus importante compagnie aérienne à bas prix de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA).



Le transporteur - qui comptabilise plus de 55 millions de passagers depuis sa création en 2007 - prévoit également d'augmenter le nombre de destinations à 165 contre 70 actuellement. Un réseau qu'elle dessert avec une flotte de plus de 35 Airbus dont 21 A320neo issus de sa commande pour 120 appareils du type signée en 2017.



(Photo © flynas)