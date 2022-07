Flynas sélectionne des équipements Safran pour ses Airbus A320neo

(Farnborough 2022) Safran a annoncé que Flynas avait sélectionné les roues, freins carbone et puits de chaleur de Safran pour équiper sa flotte d'Airbus A320neo.



Flynas a décidé de porter son carnet de commandes à 250 appareils pour soutenir le programme de développement de l'Arabie saoudite, Vision 2030.



Elle vient par ailleurs de signer un accord de sale and lease back avec Avilease pour douze A320neo.



Cédric Goubet, Président de Safran Landing Systems a déclaré: «Ce nouveau partenariat de long-terme perpétue une collaboration de longue date avec cet opérateur de premier plan du Moyen-Orient. Il renforce également notre présence dans la région de même que notre position de leader mondial sur le marché des roues et freins, notamment sur la famille A320 dont 5 000 avions sont aujourd'hui équipés par Safran Landing Systems. »



(Photo © Airbus)