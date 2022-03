Flydubai rentable en 2021

Flydubai revient au vert, après avoir réalisé 841 millions de dirhams (229 millions de dollars) de bénéfices en 2021.



L'an dernier, la low-cost émiratie a transporté 5,6 millions de passagers, en hausse de 76% en glissement annuel. Ses revenus ont bondi de 86% pour s'établir à 5,3 milliards de dirhams (1,4 milliard de dollars).



Elle doit cette bonne performance principalement à l'assouplissement des restrictions de voyage sur l'ensemble de son réseau. En 2021, elle a ouvert 22 nouvelles routes et terminé l'année avec une flotte en croissance de 59 avions, dont 34 Boeing 737-800, 22 Boeing 737 MAX 8 et trois Boeing 737 MAX 9.



En 2020, Flydubai avait accusé des pertes de 186 millions de dollars.



Sa flotte connaîtra une croissance soutenue en 2022, la low-cost émiratie devant prendre livraison de 20 nouveaux Boeing 737 MAX. Il s'agit du « plus grand nombre d'avions livrés en une année depuis le lancement de la compagnie aérienne », a affirmé le directeur général, Ghaith Al Ghaith. Cette croissance de la flotte, explique-t-il, ira de pair avec l'ouverture de nouvelles destinations et le l'augmentation des effectifs.



(Photo © gouvernement de Dubaï)