flydubai augmente sa flotte de Boeing 737 MAX

ICBC Aviation Leasing, filiale de la Banque industrielle et commerciale de Chine, annonce avoir livré le premier de quatre Boeing 737 MAX 8 contractualisés avec flydubai dans le cadre d'un accord de sale and leaseback.



La compagnie low-cost du groupe Emirates aligne désormais vingt-et-un appareils de la famille 737 MAX : 18 737-8 et 3 737-9.



Elle en attend encore 165 exemplaires compte tenu du réajustement de ces commandes avec Boeing en juillet dernier, à la suite d'« un examen des plans de flotte conformément à la stratégie de la compagnie aérienne de reconstruire le secteur du voyage à la suite de la pandémie de la Covid-19 et de la dynamique changeante de la structure des routes ».



La low-cost émiratie avait alors annoncé avoir trouvé un accord avec Boeing pour réduire de 65 le nombre de 737 MAX dont elle prendra livraison. Les autres loueurs d'appareils 737 MAX chez flydubai comprennent : Bocomm Leasing (1 appareil), FPG Amentum (1 appareil), Novus Aviation Capital (2 appareils) et SMBC Aviation Capital (4 appareils).



(Photo © flydubai)