FlyCAA fait l'acquisition d'un ATR cargo

FlyCAA a récemment finalisé l'acquisition de son premier ATR 72-500 tout-cargo.



L'appareil (MSN775, 9S-ADL), précédemment exploité par la défunte compagnie indienne Jet Airways en configuration passager, est attendu à Kinshasa dans les prochains jours en provenance de Montpellier en France où il a subi la conversion.



Avec cette acquisition, FlyCAA densifie son offre fret et complète sa flotte ATR qui comprend déjà deux appareils du type en version passager.



Le transporteur privé, basé à Kinshasa, exploite en outre un Airbus A321 et un A330-200 - son premier appareil long courrier réceptionné en janvier dernier.



Pour rappel, FlyCAA couvre un réseau d'une douzaine de dessertes domestiques. Fondée en 1991, elle est détenue par l'influente famille Blattner, qui a également des intérêts dans le BTP, l'agroforesterie et la finance.