flyadeal signe un accord TrueChoice avec GE pour ses Airbus A320

flyadeal, la compagnie low-cost du groupe Saudi Arabian Airlines Corporation, a signé un accord de révision TrueChoice avec GE Aviation pour les CFM56-5B qui motorisent ses 11 Airbus A320.



Dans le cadre de l'accord de sept ans, GE Aviation fournira une solution de gestion des révisions des moteurs de bout en bout, combinant des services de MRO avec la logistique associée pour les retraits, les changements et les locations de moteurs. Auparavant, le coût et la logistique liée à la dépose, la livraison, la collecte étaient à la charge de la compagnie aérienne ou du client loueur. Toute cette logistique sera désormais gérée par GE et ses fournisseurs.



Le motoriste américain précise aussi que cet accord sera assuré en collaboration avec Caerdav, société MRO britannique indépendante.