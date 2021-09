Flyadeal mise sur ses Airbus A320neo pour croître rapidement

La compagnie aérienne flyadeal, filiale low-cost de Saudi Arabian Airlines (Saudia), vient de recevoir un trio de nouveaux Airbus A320neo au cours de ses trois derniers mois.



La compagnie, qui se définit comme « la compagnie aérienne à la croissance la plus rapide du Moyen-Orient », attend encore 47 A320neo supplémentaires livrables d'ici 2025. Ces appareils proviennent directement des commandes de monocouloirs de Saudia.



Pour rappel, la compagnie low-cost saoudienne a commencé ses opérations avec une petite flotte d'A320 en location, avec des vols quotidiens reliant Djeddah et Riyad. En moins d'un an de vol, elle opérait 392 vols hebdomadaires en Arabie saoudite et est rapidement devenue la deuxième plus grande compagnie aérienne sur la route la plus fréquentée de la région MENA (Jeddah à Riyad).



Flyadeal opère désormais sur 18 liaisons intérieures, réalisant plus de 600 vols chaque semaine. La compagnie saoudienne a également ses premiers vols internationaux en juillet, reliant Riyad et Dubaï. Elle prévoit d'étendre son réseau à d'autres destinations régionales et internationales qui n'ont pas encore été annoncées.



La compagnie aérienne flyadeal aligne désormais une flotte d'une dizaine d'A320ceo et quatre A320neo.



(Photo © flyadeal)