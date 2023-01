Fly91, une nouvelle compagnie indienne qui veut se lancer avec une flotte d'ATR 72-600

Convergent Finance, une société de capital-investissement basée à Bombay et Manoj Chacko, ancien dirigeant de Kingfisher Airlines ont annoncé la création de Fly91, une nouvelle compagnie aérienne régionale indienne qui prévoit de démarrer ses opérations d'ici décembre 2023.



Dans une déclaration commune, les deux parties ont indiqué qu'un investissement initial de 2 milliards de roupies (24,3 millions USD) sera mobilisé pour son lancement.



Fly91 débutera ses activités avec une flotte d'ATR 72-600. Elle vise principalement le segment des vols court-courrier (vols de 45 et 90 minutes) en desservant des aéroports régionaux mal desservis dans le cadre du Regional Connectivity Scheme (RCS) du gouvernement indien.



La startup sera basée à Goa Dabolim dans le sud-ouest du pays, la région étant l'une des destinations touristiques les plus populaires de l'Inde.



Harsha Raghavan, directeur associé de Convergent Finance, sera le président de Fly91 et Manoj Chacko sera le directeur général de la compagnie aérienne. Ce dernier a plus de trois décennies d'expérience dans l'industrie du transport aérien et dans des activités connexes.



La dénomination Fly91 se rapporte à l'indicatif téléphonique international de l'Inde, à savoir +91.



(Photo © ATR)