Fly91 a signé un contrat de maintenance globale (GMA) avec ATR, prévoyant le support à l'heure de vol de sa flotte de biturbopropulseurs pour une durée de cinq ans.



ATR assurera ainsi des services de réparation, de révision et d'accès à un stock d'éléments remplaçables en piste, la disponibilité et la réparation des hélices, le support technique et sur site de la flotte d'ATR de la compagnie indienne.



Celle-ci compte actuellement deux ATR 72-600 mais Fly91 compte la porter à trente appareils en cinq ans.



ATR souligne que son programme GMA couvre 80 % de la flotte mondiale de la série 600.



(Photo © Fly91)