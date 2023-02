Florence Minisclou devient vice-présidente exécutive de CFM International

CFM International a annoncé la nomination de Florence Minisclou au poste de vice-présidente exécutive.



Elle remplace Sébastien Imbourg, qui vient d'être nommé vice-président responsable des ventes et du marketing chez Safran Aircraft Engines.



Elle aura pour mission de superviser les programmes CFM56 et LEAP et de travailler étroitement avec son homologue de GE Aerospace sur l'ingénierie, le développement, la production et les services. Elle sera également vice-présidente des programmes CFM pour Safran Aircraft Engines.



Diplômée de l'Institut d'Optique ParisTech (Sup' Optique), elle a intégré Sagem (aujourd'hui Safran Electronics & Defense) en 1992, où elle a occupé successivement les fonctions d'ingénieur système, de chef de projet et, enfin, de chef de programme en charge des systèmes optroniques dans le domaine de la défense en France et en Europe. En 2003, elle a rejoint la division avionique pour diriger le service et le support client de l'A380, avant de devenir responsable du compte Airbus.



En 2010, elle devient directrice des comptes avions clés au sein du département commercial et développe les ventes d'avionique pour les marchés des avions commerciaux, régionaux et d'affaires. Elle est ensuite nommée vice-présidente senior des ventes et du marketing de la division avionique en septembre 2015.



Elle était responsable de la direction clients de Safran Landing Systems depuis 2020.



(Photo © CFM International)