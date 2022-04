FlightWatching by Revima dévoile une solution digitale pour réduire la consommation des APU

FlightWatching by Revima annonce qu'il propose désormais aux compagnies aériennes de réduire jusqu'à 50% la consommation en carburant des générateurs auxiliaires de puissance (APU) au sol grâce à l'utilisation d'une nouvelle plateforme numérique.



Cette solution a déjà été testée par des clients en Asie et en Europe et a permis de réduire le coût total d'exploitation (TOC) des APU (30% liés au MRO et 70% liés au carburant) de 10% à 50% selon les appareils et le type d'opérations. Elle est connectée en temps réel à l'avion et surveille l'utilisation de l'APU, examine la source d'énergie la moins chère et la moins émettrice de carbone au sol et fournit des recommandations en direct.



La solution simplifie également le reporting Corsia en fournissant un décompte précis des émissions carbone en se basant sur des données avion vérifiables. Par ailleurs, aucune modification au niveau des appareils n'est nécessaire, le déploiement de la solution ne prenant quant à lui que quelques semaines.



« Nous sommes heureux et enthousiastes de prendre notre part aux solutions de réduction des émissions carbone dans l'aviation tout en offrant des opportunités d'économies substantielles aux compagnies aériennes » a déclaré Olivier Legrand, le PDG du groupe Revima.



Pour rappel, Revima avait fait l'acquisition de FlightWatching en 2019, une société toulousaine spécialisée dans les solutions numériques tournées vers la maintenance prédictive.



La nouvelle solution de réduction de la consommation des APU sera présentée sur le stand de Revima au salon MRO Americas qui se tient à Dallas (Texas) du 26 au 28 avril.