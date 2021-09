Flair Airlines opte pour les freins carbone de Safran Landing Systems

Flair Airlines a choisi les roues et freins carbone de Safran Landing Systems pour équiper l'intégralité de sa flotte de Boeing 737 (NG et MAX).



La compagnie ultra low-cost canadienne exploite actuellement trois Boeing 737-800 et huit 737-8, mais elle attend encore la livraison de cinq 737 MAX. Elle dessert plus d'une vingtaine de destinations au Canada et s'apprête à franchir sa frontière cet automne.



Safran Landing Systems fournira à Flair Airlines des roues, freins carbone et puits de chaleur fabriqués dans son usine américaine de Walton (Kentucky). Les équipes de service après-vente commercial et technique de Safran Landing Systems basées au Canada et aux États-Unis assisteront les opérations de Flair Airlines.



Par ailleurs, la maintenance et la logistique des roues et freins carbone seront assurées en partenariat avec Hope Aero Propeller & Components, un des principaux acteurs de la MRO au Canada, depuis leurs usines de Mississauga (Ontario) et de Winnipeg (Manitoba).



(Photo © Flair Airlines)