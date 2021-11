FL Technics va fournir des services de maintenance en base à Wizz Air

FL Technics a conclu un accord avec Wizz Air, portant sur des services de maintenance en base pour la compagnie hongroise.



Le contrat devrait débuter en juillet 2022 et durer quatre ans. Il porte sur la flotte d'Airbus A320 de la compagnie, ceo comme neo.



Il couvre à la fois des travaux de maintenance lourde planifiés et des visites de maintenance lourde à plus court terme.



FL Technics comptait déjà Wizz Air parmi ses clients, s'étant vu confier un contrat de services de maintenance en ligne à long terme.



(Photo © Wizz Air)