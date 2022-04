FL ARI peut maintenant effectuer la maintenance en base du Boeing 737NG

FL ARI Aircraft Maintenance & Engineering Company Ltd. (FL ARI) a récemment décroché l'approbation de maintenance de base Part 145 auprès de l'Administration de l'aviation civile de Chine (CAAC) pour pouvoir intervenir sur la famille 737NG de Boeing (jusqu'à la C-Check).



Cette nouvelle capacité s'ajoute à celle décrochée l'année dernière pour la famille A320 d'Airbus, alors qu'un premier monocouloir Airbus vient tout juste de quitter le hangar de FL ARI à Harbin après une visite de maintenance lourde.



Pour rappel, FL ARI est une coentreprise formée par FL Technics et China Aviation Aftermarket Holdings (CAAM), filiale du loueur CALC. La société fournit des services de maintenance en ligne et en base, mais aussi de démantèlement et de recyclage depuis ses installations situées sur l'aéroport international de Harbin Taiping, au nord-est de la Chine.