Finnair suspend la desserte d'Osaka mais reprend celles de Shanghai et Séoul

Finnair poursuit la révision de son programme de vols vers l'Asie à la suite de la fermeture de l'espace aérien russe aux compagnies européennes. Elle a décidé de maintenir la suspension des dessertes d'Osaka et de Hong-Kong (décidée avant la crise ukrainienne) jusqu'à la fin du mois d'avril.



En revanche, elle a choisi de maintenir des vols passagers vers Shanghai et Séoul. A partir du 10 mars, un vol hebdomadaire sera réalisé vers la ville chinoise et trois vols par semaine seront réinstaurés vers la capitale sud-coréenne à partir du 12 mars.



Dans les deux cas, le survol de la Sibérie sera évité au moyen d'une route plus au sud (le vol retour Séoul - Helsinki pouvant également survoler le pôle Nord si besoin) et porteront à douze voire quatorze heures le temps de vol (en fonction de la direction).



Bien que ces changements augmentent ses coûts (de carburant, de personnel et de navigation), la hausse des tarifs du fret aérien devrait lui permettre de maintenir l'équilibre de ces opérations, estime-t-elle.



