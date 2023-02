Finnair supprime les ventes duty-free à bord

Finnair a décidé d'arrêter de proposer des articles en duty-free dans le cadre des ventes à bord comme de pré-commandes remises à bord à partir du printemps. Les ventes à bord seront supprimées à partir du 28 février, les précommandes à partir du 18 avril.



Cela concerne les cosmétiques, accessoires, cadeaux etc. En revanche, les passagers se verront toujours proposer des boissons et des snacks, tout comme ils auront toujours la possibilité de précommander des menus pour leur vol.



« Les achats à bord et en précommande sont devenus un service moins important pour nos clients », explique Valtteri Helve, responsable de l'offre de produits chez Finnair.



Il rappelle par ailleurs que les ventes à bord avaient déjà été supprimées sur les vols européens au printemps 2020 dans un souci de réduction du poids des avions. « Il est maintenant temps de passer à l'étape suivante. »