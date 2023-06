Finnair se redresse plus vite que prévu

Finnair retrouve de son optimisme. La compagnie finlandaise a relevé ses prévisions de résultat d'exploitation pour l'année, estimant qu'il devrait au moins retrouver son niveau de 2019 (162,8 millions d'euros), voire le dépasser.



Elle constate en effet que la demande reste plus forte que ce qu'elle avait anticipé, que le prix du carburant avait évolué de manière plus favorable et que sa nouvelle stratégie portait ses fruits plus rapidement que prévu.



Dans ces conditions, et malgré un chiffre d'affaires qui devrait rester en retrait par rapport à celui de 2019 (3,1 milliards d'euros), le groupe estime qu'il peut atteindre dès à présent son objectif d'enregistrer une marge d'exploitation d'au moins 5 %, soit avec douze à dix-huit mois d'avance sur ses prévisions initiales qui tablaient sur la mi-2024.



Le groupe n'oublie pas toutefois que le contexte opérationnel reste difficile et incertain, le prix du carburant étant toujours élevé et la fermeture de l'espace aérien russe vouée à se prolonger. Par ailleurs, il continue de surveiller l'impact potentiel de l'inflation et de la hausse des taux d'intérêt sur la demande et les coûts.



