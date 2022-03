Finnair se prépare à l'impact de la fermeture de l'espace aérien russe

Finnair a émis une alerte sur ses prévisions pour le premier semestre de 2022 en raison de la situation en Ukraine. Les sanctions prises par l'Union européenne à l'encontre de la Russie et la fermeture de l'espace aérien russe vont avoir un impact considérable sur les opérations de la compagnie.



Le coeur des activités de Finnair est en effet de relier l'Europe à l'Asie et le survol de la Russie est essentiel pour garantir des opérations économiquement viables.



« Nous mettons en oeuvre notre plan d'urgence car la situation a un impact considérable sur Finnair. Le contournement de l'espace aérien russe allonge considérablement la durée des vols vers l'Asie et, par conséquent, l'exploitation de la plupart de nos vols de passagers et de fret vers l'Asie n'est pas économiquement viable ou compétitive », a commenté Topi Manner, le CEO de la compagnie.



Il rappelle que les réservations en Europe et en Amérique du Nord étaient clairement en croissance jusqu'à présent avec le ralentissement de la pandémie de covid-19. Mais un nouveau plan d'économies et de trafic va devoir être mis en place pour que la compagnie puisse faire face si la situation venait à se prolonger.



(Photo © Finnair)