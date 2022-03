Finnair retire quatre de ses plus anciens Airbus A321 du service

Finnair a annoncé le retrait de quatre Airbus A321 du service au printemps. Ces appareils, parmi les plus anciens qu'elle exploite, arrivent en fin de cycle de vie.



Il s'agit de quatre « Zulu planes » mis en service en 1999 et 2000 et utilisés sur des vols euopéens : OH-LZA, LZB, LZC et LZD.



Les fuselages et les moteurs seront vendus séparément à des sociétés de maintenance ou de distribution de pièces. Les fuselages seront convertis pour des opérations cargo, tandis que les moteurs seront démontés et utilisés comme pièces de rechange.



Finnair souligne qu'elle a recyclé deux A319 durant la crise sanitaire, l'un au Royaume-Uni, l'autre en Finlande.



(Photo © Finnair)