Finnair ajuste son programme de vols pour l'été

A la suite de la fermeture de l'espace aérien russe, Finnair a dû ajuster son programme de vols pour l'été. Comme cela avait déjà été annoncé, certaines destinations asiatiques ne rouvriront pas (notamment les destinations japonaises hors Tokyo). Par ailleurs, le lancement de la desserte de Busan (Corée du Sud) est reporté.



Par conséquent, les fréquences sur le réseau européen (près de 70 destinations) ont été révisées, étant donné le nombre plus faible de connexions proposées à Helsinki.



Malgré l'allongement parfois conséquent des temps de vol avec la nouvelle route par le pôle Nord ou le passage par l'Asie centrale, Finnair continuera de desservir Bangkok, Delhi, Singapour, Tokyo, Séoul, Hong-Kong et Shanghai. Une nouvelle liaison avec Bombay sera également mise en place, portant à huit le nombre de destinations asiatiques desservies.



Le réseau nord-américain va en revanche profiter des capacités de la compagnie et cinq destinations seront desservies aux Etats-Unis (New York JFK, Chicago, Los Angeles et deux nouveautés, Dallas et Seattle). A cela s'ajoutent les dessertes depuis la base de Stockholm (vers New York et Los Angeles).



(Photo © Finnair)