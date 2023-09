Fin de la parenthèse Airbus pour Alaska Airlines

La compagnie aérienne américaine Alaska Airlines, basée à Seattle, va à nouveau opérer avec une flotte intégralement composée d'avions monocouloirs de Boeing dans les prochains jours.



Alaska Airlines va en effet se séparer de ces derniers A321neo la semaine prochaine, des appareils issus de sa fusion avec Virgin America en 2018.



Le dernier vol commercial d'un Airbus d'Alaska Airlines est ainsi programmé le 30 septembre entre Seattle et Los Angeles.



La compagnie américaine opérait encore avec une dizaine d'exemplaires du monocouloir de l'avionneur européen au cours de l'été.



Alaska Airlines avait en effet récupéré plus d'une soixantaine d'appareils de la famille A320 auprès de Virgin America, des appareils qui ont progressivement quitté sa flotte à partir du déclenchement de la pandémie.



Elle alignera désormais une flotte de plus de 220 Boeing 737NG/737 MAX.



(Photo © Alaska Airlines)