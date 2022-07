Fiji Airways bénéficié d'une aide financière de la part d'un important nouvel actionnaire

Fiji Airways a reçu une aide de 93,1 millions de dollars fidjiens (42 millions de dollars) en provenance du Fonds national de prévoyance des Fidji (FNPF), qui a acquis une participation de 30,02% dans le transporteur national, devenant ainsi de fait le deuxième actionnaire après le gouvernement fidjien (51 % du capital).



Le Fonds national de prévoyance, auquel sont affiliés les Fidjiens salariés âgés de 15 à 55 ans, était jusqu'ici un simple créancier de la compagnie, ayant déjà engrangé près de 41 millions de dollars en intérêts grâce à son accord de prêt avec Fiji Airways.



« Maintenant que nous possédons des actions, nos membres bénéficieront également des rendements que la compagnie aérienne réalisera dans ce cycle de croissance post-pandémique [...] Cet actif national stratégique a un potentiel de rendement élevé à la fois en termes de revenus d'intérêts et d'appréciation du capital », a déclaré le directeur général de la FNPF, Viliame Vodonaivalu, dans un communiqué.



Le Fonds, qui détient des actifs d'environ 3,6 milliards de dollars, ambitionne d'élargir ses investissements dans le secteur des voyages et du tourisme encore davantage. Les autres actionnaires de Fiji Airways sont Qantas , le nouvel entrant Unit Trust of Fidji (1,85 %), Air New Zealand et d'autres pays insulaires du Pacifique, qui possèdent des petites participations.