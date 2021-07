Figeac Aéro voit son chiffre d'affaires annuel divisé par deux

Figeac Aéro a publié des résultats annuels provisoires (non audités) faisant état d'un chiffre d'affaires en baisse de 52,8% (à périmètre et change constants) à 204,65 millions d'euros.



L'EBITDA courant est positif de 2 millions d'euros (-92,1%) et témoigne des effets du plan d'optimisation de la structure de coûts : alors que le premier semestre est déficitaire de 6,68 millions d'euros, la tendance s'est complètement inversée au second semestre qui se termine avec un EBITDA courant positif de 8,7 millions d'euros, porté par la division Aérostructures.



Le résultat net consolidé est négatif de 57,17 millions d'euros.



Pour l'exercice 2021-2022 (clos le 31 mars 2022), Figeac Aéro vise un chiffre d'affaires compris entre 250 et 300 millions d'euros, un EBITDA à deux chiffres et des free cash-flow de nouveaux positifs.



(Photo © Figeac Aéro)