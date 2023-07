Figeac Aéro « pleinement embarqué sur une trajectoire de forte création de valeur » selon son PDG

Figeac Aéro a confirmé qu'il était de nouveau sur la voie de la croissance. Lors de la présentation de ses résultats annuels pour 2022-2023, le sous-traitant aéronautique français a confirmé qu'il avait enregistré un chiffre d'affaires de 341,6 millions d'euros, en hausse de 21,2 %.



Son EBITDA a quant à lui gagné 24,8 % pour atteindre 40,3 millions d'euros, témoignant d'un second semestre particulièrement dynamique. Le résultat opérationnel est quasiment à l'équilibre et le résultat net reste négatif de 18,1 millions d'euros mais les pertes ont ainsi été réduites de plus de 58 %.



L'activité de Figeac Aéro a particulièrement profité de la reprise et des hausses de cadences chez les grands donneurs d'ordre, même si elle subit l'impact de la désorganisation de la chaîne d'approvisionnement. Ainsi, l'activité « Aérostructures et aéromoteurs » a vu son chiffre d'affaires s'améliorer de 22,7 %. Il souligne également que son outil industriel a su remonter en charge cette année, atteignant un taux d'utilisation de 70 % (contre 55 % l'année précédente).



Concernant la chaîne d'approvisionnement, la société constate une amélioration de la situation sur les derniers mois. De son côté, pour faire face aux tensions, elle a diversifié ses sources, recalibré les démarrages de production, renégocié les volumes et réinternalisé des capacités. Egalement confrontée à des problématiques complexes de recrutement, elle a développé son propre centre de formation, des programmes d'évolution interne et des missions de détachement vers les sites les plus affectés par les pénuries.



Pour l'année fiscale qui vient de débuter, Figeac Aéro vise un chiffre d'affaires compris entre 375 et 390 millions d'euros, un EBITDA compris entre 48 et 53 millions d'euros et une génération de flux de trésorerie disponible au moins triplée à entre 15 et 20 millions d'euros (contre 5,4 millions en 2022-2023).



(Photo © Figeac Aéro)