Figeac Aéro étend son partenariat avec Safran Nacelles

Figeac Aéro vient de signer un nouvel accord historique avec Safran Nacelles, portant sur la production de milliers de pièces métalliques à haute valeur ajoutée pour les nacelles des Airbus de la famille A320neo équipés de moteurs LEAP-1A.



Les premières livraisons doivent intervenir au second semestre de l'exercice 2023/24.



Ces pièces seront produites en France, à Figeac, et au Maroc, à Casablanca, sur un site de production en cours de construction et qui permettra la création d'une cinquantaine d'emplois qualifiés. Ce schéma industriel permettra à Figeac Aéro d'accompagner plus efficacement la montée en cadence du programme. Il étend également son modèle économique, qui consiste à installer des sites industriels à proximité des donneurs d'ordre et se doter de nouvelles capacités pour produire localement des pièces complexes.



Le sous-traitant estime que ce contrat, extension d'un précédent accord, représente un chiffre d'affaires de 140 millions d'euros sur dix ans - soit un chiffre d'affaires additionnel d'environ 80 millions d'euros par rapport à l'accord initial.



(Photo © Safran Nacelles)