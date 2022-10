Figeac Aéro et Latécoère finalisent leur transaction autour du site Figeac d'Hermosillo

Figeac Aéro et Latécoère ont annoncé que leur accord concernant l'usine du premier à Hermosillo, au Mexique, avait reçu l'autorisation IMMEX (sur les conditions d'importation), permettant la finalisation de la transaction. Les activités du site sont donc transférées à Latécoère.



Ce site avait été inauguré en 2018 par Figeac Aéro pour répondre aux besoins de Latécoère dans la fabrication de pièces élémentaires en alliages légers et métaux durs et de sous-ensembles pour les portes de Boeing 787. L'activité a été diversifiée mais l'équipementier restait le client principal du sous-traitant dans cette usine. Or Figeac Aéro a besoin de restructurer ses activités pour les rendre plus efficaces et a notamment réorganisé son empreinte industrielle au Mexique.



La cession s'accompagne d'un accord de services de dix-huit mois pour assurer la transition et d'un autre de sous-traitance de trois ans maximum pour la production liée aux contrats de diversification (avant leur transfert vers un autre site).



Figeac Aéro indique qu'une partie du prix de cession permettra de démarrer une unité d'usinage de pièces mécaniques à Chihuahua.



(Le groupe Latécoère compte déjà plusieurs implantations au Mexique, dont une à Hermosillo qui travaille pour les deux divisions, Aérostructures et Systèmes d'interconnexion. Photo © Latécoère)