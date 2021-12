Figeac Aero crée une coentreprise avec SAMI et Dussur en Arabie saoudite

A l'occasion de la visite du président de la République Emmanuel Macron en Arabie saoudite, Figeac Aero a signé l'accord de création de la coentreprise SFAM (SAMI Figeac Aero Manufacturing) avec SAMI et Dussur. Elle permettra l'ouverture d'une ligne de production de pièces d'aérostructures de haute précision en Arabie saoudite.



Celle-ci sera installée à Jeddah, sur le site de la société de maintenance AACC (Aircrafts Accessories and Components Company). Les premières pièces devraient être produites d'ici la fin de l'année, les équipements nécessaires au lancement de la fabrication étant fournis par la société française. Il s'agit d'éléments en alliage léger (aluminium) et métaux durs (titane).



Une première phase de développement verra la montée en puissance de la structure jusqu'en 2024, avec l'installation de machines, le développement d'infrastructures, la formation d'une soixantaine de collaborateurs et l'obtention de la certification. Un investissement de 50 millions de dollars qui devrait générer 10 millions de dollars de chiffre d'affaires d'ici 2024.



Dans le cadre d'un contrat de services de 40 millions de dollars, Figeac Aero assurera l'accompagnement industriel et technique complet de SFAM.



Figeac Aero sera actionnaire minoritaire de la coentreprise, face au partenariat SAMI Dussur Aeronautics. L'industriel gagne en revanche l'opportunité de renforcer son positionnement au Moyen-Orient et l'ouverture des marchés de compensation industrielle militaires et civils saoudiens, explique son PDG Jean-Claude Maillard.



Pour SAMI et Dussur, il s'agit d'oeuvrer à la Vision 2030 de l'Arabie saoudite en développant les capacités industrielles locales et en se renforçant sur le secteur aéronautique civil et militaire, intégrant ainsi sa chaîne mondiale de fournisseurs.



(Photo © Figeac Aero)