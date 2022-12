Figeac Aéro continue de redresser la barre

Figeac Aéro connaît un rebond significatif, porté par l'augmentation des cadences de production chez les avionneurs et la reprise du transport aérien. Le sous-traitant français a ainsi enregistré un chiffre d'affaires de plus de 150 millions d'euros au premier semestre 2022-2023 (clôturé le 30 septembre), en hausse de 25,4 % (17,6 % à périmètre et change constants). Toutes les activités ont participé à ce rebond.



L'EBITDA augmente de 27,5 % à 14,9 millions d'euros, permettant le dégagement d'une marge de 9,9 %.Le résultat net s'améliore même s'il reste négatif de 16 millions d'euros.



Comme le reste de l'industrie, Figeac Aéro a subi les effets de l'inflation, avec une hausse de ses coûts de transport, de l'énergie et des coûts de personnel (pour préserver son attractivité dans un contexte de pénurie généralisée des talents).



En revanche, le sous-traitant a également de bonnes nouvelles. Son contrat avec Spirit AeroSystem sur les planchers de la section 15 de l'Airbus A350 a en effet été prolongé jusqu'en 2030 et étendu à la version cargo de l'appareil. Plusieurs accords sont également en cours de finalisation dans l'activité systèmes et moteurs. Quant au carnet de commandes, il a une valeur de 3,1 milliards d'euros sur dix ans.



Il vise un chiffre d'affaires de 330 millions d'euros sur l'année, un EBITDA courant compris entre 38 et 42 millions d'euros et des free cash-flows positifs.



(Photo © Figeac Aéro)