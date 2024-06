A l'occasion du salon Eurosatory, Figeac Aéro a annoncé la signature d'un accord avec la société de défense franco-allemande KNDS, avenant au précédent contrat conclu en 2020, portant sur l'usinage, le traitement de surface et l'assemblage d'un ensemble de pièces élémentaires destinées à des programmes de véhicules blindés en France et à l'export. L'avenant permet de localiser la production en France, dans un atelier dédié au sein de Mécabrive Industries. Il prolonge également la durée de l'accord et officialise une hausse des volumes de production. La valeur du contrat est estimée à plusieurs dizaines de millions d'euros.