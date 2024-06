Figeac Aéro atteint ses objectifs

Figeac Aéro n'est pas encore revenu à la rentabilité mais il parvient à atteindre ses objectifs annuels. Ils ont même été dépassés en ce qui concerne le chiffre d'affaires, puisque le sous-traitant aéronautique a enregistré un CA de 397,2 millions d'euros en hausse de 16,3 % (pour des prévisions entre 375 et 390 millions d'euros). L'EBITDA est en hausse de 29,6 % à 52,2 millions d'euros, et le résultat opérationnel courant est de nouveau positif. Seul le résultat net reste négatif, mais en amélioration, à -12,2 millions d'euros. Toutes les activités sont à la hausse, notamment les aérostructures et aéromoteurs, grâce aux augmentations de cadences des avionneurs. Deux ombres restent toutefois à surveiller : la crise du 737 MAX (Figeac est exposé au travers du programme LEAP-1B) et le léger ralentissement du ramp-up sur l'A320neo. Figeac Aéro vise désormais un CA situé entre 420 et 440 millions d'euros pour l'exercice 2024-2025.