Feu vert du DoS pour les futurs Boeing P-8A Poseidon allemands

Le département d'État des États-Unis a donné son accord à la possible vente de cinq exemplaires du Boeing P-8A Poseidon à l'Allemagne le 12 mars. Le contrat, avec le soutien et les équipements associés à la livraison des appareils, est évalué à 1,77 milliard de dollars.



Les cinq Poseidon viendront remplacer les huit vénérables Lockheed P-3C Orion de la Marineflieger qui seront retirés en 2024. L'Allemagne devrait ainsi devenir le septième pays au monde à opérer avec l'avion de patrouille maritime dérivé du Boeing 737-800 (et du 737-900 pour sa voilure) et le troisième en Europe (après le Royaume-Uni et la Norvège).



Le projet franco-allemand MAWS (Maritime Airborne Warfare System), qui prévoyait de développer une solution commune pour venir remplacer les avions de patrouille maritime lourds des deux pays à horizon 2030, a sans doute définitivement perdu sa raison d'être.



(Photo Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés)