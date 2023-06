Feu vert des États-Unis pour la vente du P-8A Poseidon au Canada

Le département d'État des États-Unis vient d'approuver une vente potentielle de 16 avions de patrouille maritime P-8A Poseidon de Boeing pour le Canada.



La Defense Security Cooperation Agency (DSCA) précise que le contrat potentiel est estimé à 5,9 milliards de dollars et qu'il comprend des équipements de communication et d'autoprotection, ainsi que des pièces de rechange, un soutien opérationnel et des services de formation.



Ottawa avait annoncé en mars vouloir acquérir des P-8A dans le cadre du programme CMMA (Canadian Multi-Mission Aircraft) qui vise à remplacer les 14 CP-140 Aurora (variante du P-3 Orion) de l'Aviation royale canadienne (ARC).



Pour rappel, Bombardier Défense et General Dynamics Mission Systems-Canada se sont récemment associés pour proposer un appareil basé sur la plateforme Global 6500 afin de venir contrer la proposition du P-8 Poseidon de Boeing pour le futur avion de patrouille maritime canadien.



Les derniers CP-140 de l'ARC doivent être retirés du service en 2030.



(Image © Boeing)