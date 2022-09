Feu vert des créanciers au plan de restructuration de Thai Airways

Thai Airways annonce avoir obtenu l'aval de la majorité de ses créanciers (78,59%) pour la mise en oeuvre de son plan de réhabilitation révisé. Ce plan leur avait été soumis le 1er juillet, et attend maintenant l'approbation finale du tribunal central des faillites qui se réunira le 14 septembre prochain.



« Il s'agit d'une étape importante pour jeter les bases de la croissance et de la capacité de rentabilité à l'avenir », indique la compagnie.



Dans le cadre du plan révisé, le transporteur cherche à emprunter 12,5 milliards de bahts (343 millions de dollars) sur six ans et 12,5 milliards de bahts supplémentaires à plus court terme, a déclaré le chef des finances de la compagnie aérienne, Chai Iamsiri.

Thai Airways envisage également un échange de dettes contre des prises de participations par ses créanciers.



Coté personnel, la compagnie prévoit une forte réduction des effectifs (entre 13 000 et 15 000 contre 28 000 en 2019). Sa flotte ne devrait compter que 86 avions en 2025, contre 103 avant la crise (simplifiée autour de seulement quatre types d'appareils : A320, A350-900, 787-8/9 et 777-300ER).



(Photo © Airbus)