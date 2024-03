Feu vert de Singapour pour la fusion d'Air India et Vistara

La fusion d'Air India et Vistara se rapproche. Les autorités de la concurrence de Singapour (Competition & Consumer Commission of Singapore - CCCS) viennent de donner leur accord conditionnel, sous réserve de maintenir les capacités, au niveau de celles de 2019, sur quatre lignes aériennes entre Singapour et l'Inde : Bombay, Chennai, Delhi et Tiruchirapalli.



Air India, Tata Sons et Singapore Airlines se sont engagés à respecter un certain nombre de vols pour pallier aux inquiétudes de la CCCS.



Air India espère maintenant finaliser sa fusion avec Vistara d'ici la fin de l'année, devant encore obtenir le feu vert des autorités indiennes. Singapore Airlines, qui détient aujourd'hui une participation de 49% dans Vistara, se verra monter au capital d'Air India avec une participation de 25,1%.



Vistara aligne une flotte de 67 appareils : 61 monocouloirs Airbus de dernière génération (21 A320neo et 10 A321neo) et 6 Boeing 787-9 (notamment déployés sur Paris CDG, Londres Heathrow et Francfort).



(Photo © Vistara)