FedEx va clouer des appareils au sol face à un ralentissement de l'activité

Le vent qui a porté le fret aérien ces derniers mois commence à faiblir. Le groupe FedEx l'a subi tout au long du premier trimestre de son année fiscale (clôturé en août) et doit s'astreindre à des mesures de réduction des coûts s'il veut atteindre ses objectifs pour 2025.



En effet, si le chiffre d'affaires du groupe logistique a augmenté de 5,45 % à 23,2 milliards de dollars sur la période, son résultat opérationnel a perdu 15 % à 1,19 milliard de dollars.



Le ralentissement s'est particulièrement fait sentir dans l'entité FedEx Express (qui gère les opérations aériennes), qui enregistré des recettes inférieures de 500 millions de dollars à ce qui était prévu en raison de la faiblesse du marché asiatique et des perturbations en Europe. Il s'est par ailleurs accéléré à la fin de l'été.



« Les volumes mondiaux ont diminué alors que les tendances macroéconomiques se sont nettement détériorées vers la fin du trimestre, tant à un niveau international qu'aux États-Unis. Nous réagissons rapidement à ces vents contraires, mais étant donné la vitesse à laquelle les conditions ont changé, les résultats du premier trimestre sont inférieurs à nos attentes », reconnaît Raj Subramaniam, PDG de FedEx Corporation.



Le groupe s'attendant à ce que la dégradation du marché se poursuive au deuxième trimestre, sa réaction va notamment consister en l'immobilisation temporaire d'une partie de la flotte et une réduction des fréquences de vol - ainsi que la fermeture de bureaux, la consolidation de certaines activités...



